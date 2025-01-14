وزير التعليم السابق يطالب بجعل البكالوريا المصرية سنة واحدة فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:56 مساءً - البكالوريا المصرية.. طالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، وزارة التعليم بأن تكون البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل عام واحد فقط.

البكالوريا المصرية سنة واحدة فقط

وتابع حجازي، قائلًا: «الثانوية العامة بنظام العامين كان معمولًا به مسبقًا، وتم العدول عنه نظرًا لإرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا لذا، أنصح الوزارة بالاطلاع على أسباب ذلك، والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب التحديات السابقة».

تحديد عدد المحاولات في نظام البكالوريا المصرية

وأكد حجازي، على أهمية تحديد عدد المحاولات في نظام البكالوريا المصرية، حيث أن تعدد الفرص يقلل الضغط النفسي على الطلاب، والسماح للطلاب بإعادة العام الدراسي يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية.

شروط وضوابط عدد المحاولات في نظام البكالوريا المصرية

وأوضح حجازي، أنه من الضروري وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات في نظام البكالوريا المصرية لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجنب الضغط على مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة كما حدث مع نظام التحسين سابقًا.

الاهتمام بفلسفة التطوير

وطالب رضا حجازي، بالاهتمام بفلسفة التطوير، وأن يكون للتطوير فلسفة واضحة، ليس للتخفيف فقط، بل لمساعدة الطلاب على الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة، لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة.

استبعاد مواد أساسية

وتابع حجازي، أن استبعاد مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية من الصف الثالث الثانوي قد يؤثر سلبًا على الأداء الجامعي. وينطبق ذلك أيضًا على اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالي.

إعادة النظر في الوزن النسبي للمواد

وطالب بإعادة النظر في الوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار، وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التي تُضاف إلى المجموع، مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار، فعلى سبيل المثال، إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ينبغي أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبي أو الهندسي، لأن الاتجاه في معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة، أو الحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبي والهندسي.

الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية

وجاء ذلك خلال مشاركته في الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، المنعقد منذ قليل في مقر وزارة التربية والتعليم، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام «شهادة البكالوريا المصرية»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.