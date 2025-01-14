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نقابة المهندسين تعلن انطلاق المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة 18 يناير - أخبار كلمتك

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نقابة المهندسين تعلن انطلاق المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة 18 يناير - أخبار كلمتك

نقابة المهندسين تعلن انطلاق المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة 18 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:56 مساءً - تنظم نقابة المهندسين، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب خلال يومي 18 و19 من يناير الجاري مؤتمرًا تحت عنوان «المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة»، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشاركة المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور المهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس ناجي حسين المغربي، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، ونخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة في الوطن العربي.

وتشهد فعاليات المؤتمر، على مدار اليومين انعقاد عددًا من المحاور، حيث يناقش المحور الأول «استراتيجية الطاقة المتجددة- حاضر ومستقبل»، ويناقش المحور الثاني «الطاقة النووية لتوليد الكهرباء- محطة الضبعة النووية»، ويتناول المحور الثالث مناقشة «استراتيجية الدول العربية للهيدروجين منخفض الكربون»، فيما يناقش المحور الرابع «التجارب الناجحة للطاقة المتجددة في العالم العربي».

يشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور المهندس محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، وعمداء ورؤساء أقسام كليات الهندسة المختلفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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