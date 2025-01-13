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اسرة الفقيد الميسري تستقبل واجب العزاء بعدن - أخبار كلمتك

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اسرة الفقيد الميسري تستقبل واجب العزاء بعدن - أخبار كلمتك

اسرة الفقيد الميسري تستقبل واجب العزاء بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:57 مساءً - كلمتك/خاص:

استقبل محمد الميسري، رئيس قسم المشتريات بديوان وزارة العدل، اليوم واجب العزاء في وفاة والده نائب مدير الدائرة القانونية بمجلس النواب، الفقيد رياض الميسري، بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.

وأقيم العزاء في قاعة فندق اللوتس حيث توافد عدد كبير من الشخصيات القضائية والاجتماعية والرسمية والأصدقاء وأفراد الأسرة لتقديم واجب العزاء ومواساة أهل الفقيد الميسري.

حضر لتقديم واجب العزاء، أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي عطبوش، ونائب رئيس المحكمة العليا، القاضي سهل حمزة، ووكيلا وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني ولقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد، ورئيس المكتب الفني القاضي نبيل حسن، والوكيل المساعد للشؤون المالية القاضي محمد موسى، ومدير عام مكتب وزير العدل، الاستاذ رائد الشرجبي.

كما حضر العزاء، نائب مدير مكتب الرئيس الأستاذ إقبال بهادر، ووكيل وزارة الاعلام الاستاذ أيمن النواصري، ووكيل محافظة عدن، الأستاذ محمد سعيد سالم، ومدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري، واعضاء وموظفي مجلس النواب.

هذا وعبَّر محمد الميسري، ابن الفقيد، عن شكره وامتنانه لجميع الحاضرين الذين قدموا واجب العزاء في وفاة والده، مؤكداً أن مشاعرهم الطيبة ووقوفهم إلى جانب الأسرة في هذه اللحظات الصعبة كان لهما بالغ الأثر في تخفيف ألم الفقد.

وأضاف أن عزاءهم ومؤازرتهم هي مصدر قوة لأفراد الأسرة في مواجهة هذا المصاب، داعياً الله أن يتقبل دعاء الجميع ويغفر لوالده ويسكنه فسيح جناته.

من جانبهم، عبّر الحاضرون عن خالص تعازيهم ومواساتهم، لابن الفقيد وإخوته وعدد من أفراد أسرته الكريمة، معبرين عن خالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،
إنا لله وإنا إليه راجعون.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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