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تطوير منظومة إدارة المخلفات في شمال سيناء بـ 128 مليون جنيه - أخبار كلمتك

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تطوير منظومة إدارة المخلفات في شمال سيناء بـ 128 مليون جنيه - أخبار كلمتك

تطوير منظومة إدارة المخلفات في شمال سيناء بـ 128 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:10 مساءً -  أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء مدافن صحية آمنة بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

يأتي هذا المشروع الضخم ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، ويهدف إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية في المحافظة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

 

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تجهيز مدافن صحية آمنة

وتم تجهيز المدافن الجديدة بأحدث التقنيات العالمية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، حيث تتضمن كل مدفن خلية دفن رئيسية، وحوض لتبخير سائل الترشيح، ونظام أمان متكامل، بالإضافة إلى مبان إدارية وخدماتية.

تكلفة المشروع

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 128 مليون جنيه، حيث تم تخصيص 31 مليون جنيه لمدفن العريش، و26 مليون جنيه لمدفن بئر العبد، و65 مليون جنيه لمدفن الشيخ زويد.

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أهمية المشروع

و يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن التخلص العشوائي من المخلفات، كما أنه يحمي صحة المواطنين من الأمراض التي تنتقل عن طريق المخلفات، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
 

ويساهم المشروع في تحسين المظهر الحضاري للمدن، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
 

وأكدت الوزيرتان على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرتين إلى أن هذا التعاون أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في وقت قياسي.

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وأشارت الوزيرتان إلى أن هذا المشروع هو بداية لتوسع في إنشاء مدافن صحية آمنة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تحقيق تغطية شاملة للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

ويعتبر هذا المشروع نموذجًا يحتذى به في مجال إدارة المخلفات، ويؤكد على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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