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الرئيس علي ناصر يعزي برحيل رجل الأعمال محسن المسبحي - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر يعزي برحيل رجل الأعمال محسن المسبحي - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر يعزي برحيل رجل الأعمال محسن المسبحي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رجل الأعمال والخير الصديق الشيخ  محسن صالح المسبحي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
برحيله فقدت الوطن وأسرته ومحبيه رجلًا كريمًا وهب حياته لشعبه. وقد تعرفت إليه في عدن وصنعاء والإمارات ودمشق ومصر، وشارك في مؤتمر القاهرة في نوفمبر 2011، الذي حضره أكثر من 650 شخصية، وساهم في إنجاح هذا المؤتمر.

أتقدم بخالص التعازي لنفسي أولًا، ولأبنائه الأعزاء صالح وعبدالرحمن وكافة إخوانهم وأفراد أسرتهم الكريمة. كما أعزي الأخوين العزيزين الشيخ حسين صالح المسبحي ومحمد صالح المسبحي، وكافة آل المسبحي و محبيه وذويه ومعارفه وأصدقائه.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

علي ناصر محمد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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