الرئيس علي ناصر يعزي برحيل رجل الأعمال محسن المسبحي - أخبار كلمتك

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رجل الأعمال والخير الصديق الشيخ محسن صالح المسبحي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

برحيله فقدت الوطن وأسرته ومحبيه رجلًا كريمًا وهب حياته لشعبه. وقد تعرفت إليه في عدن وصنعاء والإمارات ودمشق ومصر، وشارك في مؤتمر القاهرة في نوفمبر 2011، الذي حضره أكثر من 650 شخصية، وساهم في إنجاح هذا المؤتمر.

أتقدم بخالص التعازي لنفسي أولًا، ولأبنائه الأعزاء صالح وعبدالرحمن وكافة إخوانهم وأفراد أسرتهم الكريمة. كما أعزي الأخوين العزيزين الشيخ حسين صالح المسبحي ومحمد صالح المسبحي، وكافة آل المسبحي و محبيه وذويه ومعارفه وأصدقائه.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

علي ناصر محمد