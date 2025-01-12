الحكومة تدين جرائم الحوثي في البيضاء وتطالب بهذا الامر العاجل - أخبار كلمتك

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، من ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران أعمال إبادة جماعية بحق أهالي قرية "حنكة آل مسعود" في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء. وأشار إلى أن الحوثيين اقتحموا القرية بعد قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة على المنازل ودور العبادة، في ظل حصار شامل استمر عشرة أيام، وقطع لشبكات الهاتف والإنترنت مع تعتيم إعلامي كامل.

وأكد الإرياني أن القصف العشوائي الذي نفذته المليشيا أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير حوالي 20 منزلاً. كما منعت المليشيا وصول الفرق الطبية لإسعاف المصابين وأوقفت إدخال المواد الغذائية للمحاصرين.

وأشار إلى أن التقارير القادمة من المنطقة تؤكد أن نحو عشرة آلاف مواطن يعيشون في ألفي منزل، يعانون من حالة رعب وخوف جراء الهجمات المستمرة، التي تضمنت اعتقالات عشوائية للأطفال وكبار السن، واقتحام المنازل ونهب الممتلكات الشخصية مثل الذهب والأموال والأسلحة الشخصية.

وعبر الإرياني عن استغرابه من استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم الوحشية، مؤكداً أن هذا الصمت يشجع الحوثيين على المضي في سياساتهم العدوانية التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ وغير مسبوق.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، وتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية عالمية"، ومحاكمة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.