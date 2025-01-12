شروط جديدة للمسافرين اليمنيين ابتداءً من الشهر القادم (تعرف على التفاصيل) - أخبار كلمتك

أعلنت السلطات السعودية عن اشتراطات صحية جديدة للمسافرين اليمنيين من حاملي تأشيرات العمرة والزيارة بجميع أنواعها، تتطلب الحصول على تطعيمات إلزامية ضد الحمى الشوكية النيسيرية وشلل الأطفال، وذلك ابتداءً من مطلع الشهر القادم.

وبحسب الاشتراطات، يتوجب على المسافرين تقديم شهادة تطعيم صادرة قبل الوصول إلى المملكة بفترة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 3 سنوات بالنسبة للتطعيم المتعدد السكريات، أو 5 سنوات للتطعيم المقترن. كما يُشترط الحصول على التحصين اللازم ضد شلل الأطفال وفقاً للإجراءات الصحية المعمول بها. يُستثنى من هذه الإجراءات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة.

تأتي هذه التدابير في إطار جهود المملكة للوقاية من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين والزائرين خلال فترة إقامتهم في السعودية. ودعت الجهات المختصة جميع المسافرين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية لتجنب أي تأخير أو منع من دخول الأراضي السعودية.