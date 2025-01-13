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تشكيل مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:55 مساءً - الدوري الإيطالي، أعلن سالفاتوري بوكيتي المدير الفني لفريق مونزا الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا، التي تنطلق بعد قليل على ملعب يو باور ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

تشكيل مونزا أمام فيورنتينا 

يدخل فريق مونزا مباراته أمام فيورنتينا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: توارتي

الدفاع: إنزو - ماري - كاربوني

الوسط: برينديلي - بوندو - أكبرو - بيريرا

الهجوم: تشيوريا - مالديني - كابراري

فريق مونزا الإيطالي، كلمتك

تشكيل فيورنتينا أمام مونزا

أمام فريق فيورنتينا فيدخل مباراته أمام مضيفه مونزا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمي: دي خيا

الدفاع: دودو - كوموزو - رانييري - جوسينس

الوسط: ريتساردسون - عدلي - كولياني - غودموندسون - سوتيل

الهجوم: كين 

 

مونزا يخسر أمام كالياري

يدخل فريق مونزا هذه المباراة بعد أن تلقى خسارة مفاجئة أمام كالياري بهدفين مقابل هدف، مما وضع الفريق في المركز العشرين في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط فقط. لذلك ستكون فرصة للفريق للعودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية لرفع معنويات لاعبيه.

فيورنتينا يسعى للمربع الذهبي

في المقابل، يدخل نادي فيورنتينا اللقاء فقد حقق نتيجة جيدة في آخر مباراة له ضد نابولي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي، ويحتل فيورنتينا المركز السادس برصيد 32 نقطة ويسعى لمواصلة تقديم أداء قوي في "مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي" لضمان مكانه في المراكز المتقدمة بالترتيب.

موعد مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق "مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي" ستبدأ في الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لـ مباشر تفاصيل مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

تملك مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية حقوق إذاعة مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، وستقوم بنقل "مباشر مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي" عبر قناة "AD SPORTS Premium 1". كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر منصة ستارزبلاي، حيث ستكون المتابعة سهلة لجميع محبي الدوري الإيطالي في المنطقة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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