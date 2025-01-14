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أول تعليق من نواف سلام بعد توليه منصب رئيس الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

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أول تعليق من نواف سلام بعد توليه منصب رئيس الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

أول تعليق من نواف سلام بعد توليه منصب رئيس الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:45 مساءً - أكد رئيس وزراء لبنان المكلف نواف سلام، في أول كلمة له بعد تكليفه اليوم، أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في تاريخ لبنان، متعهدًا بإطلاق إصلاحات جذرية وبناء دولة حديثة قائمة على العدالة والقانون.

نواف سلام: سنعمل علي إعادة بناء دولة القانون

وقال سلام: "سنعمل على إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع تحقيق تطلعات اللبنانيين التي طال انتظارها.

وأشار نواف سلام إلى عزمه تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، وتنفيذ أحكام اتفاق الطائف، مع التركيز على بناء اقتصاد مستدام يعزز النمو ويعيد الثقة بالدولة.

سنعمل على إعادة إعمار القرى وتحقيق العدالة لضحايا مرفأ بيروت

وأكد رئيس الوزراء المكلف أن إعادة الإعمار ليست وعدًا بل التزامًا، قائلًا: "سنعمل على إعادة إعمار القرى المهدمة، وإعادة النازحين إلى قراهم في الجنوب والبقاع وبيروت، مع تحقيق العدالة لعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

 

وقال سلام: "يداي ممدودتان للجميع لإنقاذ لبنان. رهاننا على وحدتنا وتعاوننا، وسنبسط سلطة الدولة على كل أراضينا، ونتمسك بالقرار 1701 وباتفاق وقف النار".

وأكد على بدء العمل فورًا مع رئيس الجمهورية جوزيف عون لتحقيق تطلعات اللبنانيين وتجنب المزيد من الفرص الضائعة، مشددًا: "كفى فرصًا ضائعة، تطلعاتنا كبيرة ولن نساوم عليها"

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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