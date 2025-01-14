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لافروف: نستعد لدراسة مبادرة ترامب للسلام مع أوكرانيا - أخبار كلمتك

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لافروف: نستعد لدراسة مبادرة ترامب للسلام مع أوكرانيا - أخبار كلمتك

لافروف: نستعد لدراسة مبادرة ترامب للسلام مع أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:00 مساءً - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو ستدرس مبادرة السلام التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طرحها بشأن أوكرانيا بعد توليه منصبه رسميًا.

 

لافروف: نستعد لدراسة مبادرة ترامب للسلام مع أوكرانيا

وقال لافروف: "نحن مستعدون لتقييم أي مقترحات من شأنها أن تسهم في حل الأزمة الأوكرانية، بمجرد أن يتسلم ترامب مهامه".

 

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تتلق أي اتصالات مباشرة مع إدارة ترامب منذ الانتخابات، لكنها أعربت عن استعدادها لفتح قنوات حوار جديدة بعد التنصيب.

وصرح متحدث باسم الوزارة: "السماح بإجراء اتصالات هاتفية بين موسكو وواشنطن سيكون ممكنًا بعد تولي ترامب الرئاسة".

وفي تصريحات ذات صلة، اتهم لافروف الولايات المتحدة بالسعي لتعطيل مشروع خط الغاز "تورك ستريم"، الذي يهدف إلى تعزيز إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا  وأوروبا.

وأشار إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا سياسية واقتصادية لإعاقة تنفيذ المشروع، معتبرًا أن هذا النهج يعكس تنافسًا غير عادل في سوق الطاقة العالمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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