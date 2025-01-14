بعد إغمائه داخل الطائرة، ماذا قال طبيب الأهلي عن احتياج وسام أبو علي إلى منظم لضربات القلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:00 صباحاً - قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لا يحتاج إلى جهاز منظم لضربات القلب كما يردد البعض.

وسام أبو علي لا يشارك بجهاز منظم لضربات القلب

وأشار أحمد جاب الله عبر قناة الأهلي إلى أن وسام أبو علي لا يلعب بمنظم لضربات القلب وما حدث له من إغماء أثناء رحلة العودة من كوت ديفوار يرجع للإجهاد وارتفاع الرطوبة في كوت ديفوار مما أدى لنقص السوائل لديه.

وأكد أنه يفضل حصول اللاعب على الراحة بالغياب عن لقاء الجونة المقرر مساء الأربعاء المقبل بالدوري.

واستدرك: "لكن لا توجد مشكلة إذا شارك في المباراة".

تفاصيل إصابة أشرف داري وأكرم توفيق وطاهر ورضا سليم وعمر كمال عبد الواحد

وأوضح أن "أكرم توفيق سيخضع لأشعة، وعلى ضوء النتائج سوف نحدد تفاصيل وحجم الإصابة التي تعرض لها خلال الإحماء قبل لقاء إستاد أبيدجان".

وأشار إلى أن المغربي أشرف داري يحتاج ما بين 3 إلى 4 أسابيع، وبعد 10 أيام سيخضع لأشعة أخرى على موضع إصابته في العضلة الخلفية.

وأضاف أن فترة غياب طاهر محمد طاهر "قد تمتد لـ4 أسابيع".

وواصل: "يحيى عطية الله حصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، وسيخضع لكشف طبي آخر، وفقا للتقديرات سيغيب لفترة تتراوح ما بين شهر ونصف إلى شهرين".

وأكد أن عمر كمال عبد الواحد سيغيب أمام الجونة، وسيعود في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم طبيب الأهلي قائلًا: "رضا سليم سوف يخضع لجراحة في النمسا، وحاليا ينهي إجراءات الحصول على التأشيرة".

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