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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:30 مساءً - أسعار العملات، شهدت  أسعار العملات  العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي  بحركة التعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، وفقا لآخر التحديثات. 

اسعار العملات
اسعار العملات

أسعار العملات

وتقدم "كلمتك"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي: 

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي المصرى 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل نحو 51.43  جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

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اليورو، كلمتك 
سعر اليورو

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل  الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.07 جنيهًا للشراء، و61.21 جنيهًا للبيع.

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الجنيه الاسترليني، كلمتك 
سعر الجنيه الاسترليني 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو  163.32 جنيهًا للشراء، و164.72 جنيهًا للبيع. 

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الدينار الكويتي، كلمتك 
سعر الدينار الكويتي

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.73 جنيهًا للشراء، و13.76 جنيهًا للبيع.

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الدرهم الاماراتي 
سعر الدرهم الاماراتي 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.88  جنيهات للشراء، و6.89 جنيهات للبيع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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