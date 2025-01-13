تعليق على الانتفاضة المرتقبة بعدن وبقية المحافظات - أخبار كلمتك



تحدث الصحفي د. ياسر اليافعي بشأن الاحتجاجات الشعبية المقرر خروجها غدًا في عدن وبقية المحافظات

وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:



‏الاحتجاجات الشعبية المقرر خروجها غدًا في عدن وبقية المحافظات تحتاج إلى برنامج عمل واضح ولجان تنسيقية منظمة تقود هذه التحركات وتوجه مطالبها بالشكل الصحيح.

وتابع بالقول:

يجب أن تكون هذه الاحتجاجات تحت مظلة النقابات العمالية، بعيدة تمامًا عن الأحزاب السياسية، لضمان تركيزها على الحقوق والمطالب العمالية المشروعة، وحتى لا يٌمارس عليها ضغوط من قبل جهات داخلية او اقليمية.

واختتم ياسر اليافعي منشوره قائلاً:الموظفون والعمال هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، ومن حقهم الدفاع عن كرامتهم وحقوق أبنائهم بالطرق السلمية التي يرونها مناسبة. نحن نعلن دعمنا الكامل ومساندتنا لهذه التحركات الشعبية، ونتطلع لأن تنضم إليها بقية فئات المجتمع لتكون صوتًا قويًا للمطالبة بحقوق عدن والمحافظات الجنوبية المحررة. سنوات من الإهمال والتهميش وانتشار الفساد يجب أن تقابل بتحرك جماعي يعيد لهذه المحافظات كرامتها واعتبارها.