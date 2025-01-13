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التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية من المجر لمرحلة الدكتوراة 2025-2026 - أخبار كلمتك

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التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية من المجر لمرحلة الدكتوراة 2025-2026 - أخبار كلمتك

التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية من المجر لمرحلة الدكتوراة 2025-2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 01:42 مساءً - أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح دراسية للحصول على درجة الدكتوراة باللغة الإنجليزية، مقدمة من دولة المجر للعام الدراسي 2025/2026.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم برامج الشراكة الدولية، وتوفير فرص للطلاب والباحثين المصريين للاطلاع على الخبرات العالمية، بما يُسهم في تقديم خدمة تعليمية أفضل تُعزز من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية، وتنعكس إيجابًا على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأوضح الإعلان، أن المنح تشمل التخصصات الآتية: الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي، وعدد من مجالات الاهتمام ومنها الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وتقبل المنح الفئات التالية طبقًا لأولوية الترشيح، أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية المُدرجة في خطة البعثات، والجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنون الذين لا يعملون كمعاوني أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن، وذلك بدون نفقات من البعثات.

وللاطلاع على شروط التقدم والأوراق المطلوبة يُرجى الرجوع لموقع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات:

https://cdm.mohesr.gov.eg/

وللراغبين في التقدم للمنحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://www.stipendiumhungaricum.hu

علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 16/1/2025.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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