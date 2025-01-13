غدا.. «حماة الوطن» يناقش «التحديات الإقليمية واستراتيجيات المواجهة والتكيف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 06:36 مساءً - يعقد حزب «حماة الوطن» ندوة تحت عنوان «التحديات الإقليمية في ظل التوازنات الجديدة واستراتيجيات المواجهة والتكيف».

ومن المقرر أن تعقد الندوة غدًا الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، بفندق هلنان دريم بأكتوبر، في تمام الساعة الـ 6 مساءً. بحضور لفيف من الخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين.

يترأس الندوة النائب الدكتور نافع عبد الهادي الأمين العام لمحافظة الجيزة.

كما يشارك في الندو ة الإعلامي عضو مجلس النواب مصطفى بكري.

حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن هو حزب سياسي وسطي في مصر، تأسس عام 2013 على يد المرحوم الفريق جلال هريدي ومجموعة من الضباط المتقاعدين