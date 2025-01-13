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حسن الخاتمة، وفاة سيدة من الشرقية أثناء أداء العمرة ودفنها بمكة - أخبار كلمتك

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حسن الخاتمة، وفاة سيدة من الشرقية أثناء أداء العمرة ودفنها بمكة - أخبار كلمتك

حسن الخاتمة، وفاة سيدة من الشرقية أثناء أداء العمرة ودفنها بمكة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:36 مساءً - توفيت الحاجة فهيمة عبد الفتاح من قرية بيشة عامر، محافظة الشرقية أثناء أداء مناسك العمرة وتم دفنها فى مكة بالسعودية.

حُسن الخاتمة، وفاة معتمر من الشرقية أثناء الصلاة في الحرم المكي ودفنه بمكة المكرمة (صور)

وفاة سيدة من بيشة عامر أثناء أداء العمرة.. ودفنها في مكة

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية إلى سرادق عزاء حزنًا على فراق السيدة ووفاتها، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وقال أحد أبناء القرية: إن الفقيدة عاشت بينا فى صمت بدون ضجيج ولم يسمع منها سوى صوتها الهادي وابتسامتها المعهودة التي كانت تقابل كل من يتعامل معها تمنت على الله أن تلقى ربها في أطهر بقاع الأرض وأن تدفن بجوار نبيها صلى الله عليه وسلم فكان لها ما تمنت.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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