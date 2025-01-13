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صحة الشرقية توضح الأوراق والتطعيمات المطلوبة للحج - أخبار كلمتك

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صحة الشرقية توضح الأوراق والتطعيمات المطلوبة للحج - أخبار كلمتك

صحة الشرقية توضح الأوراق والتطعيمات المطلوبة للحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:15 مساءً -  أعلنت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن توافر تطعيمات المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض الحج والعمرة والزيارة، وذلك بمركز طبى ٤٦ بذات المدينة.  

مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد انتظام العمل بالمراكز الطبية

 وأوضحت مديرة إدارة الشؤون الصحية أن الأوراق المطلوبة للحج، هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة وصل التقديم بالقرعة  أو الاسم في القرعة. 

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 وعن المعتمرين قالت الدكتورة هدى ناجى إن الأوراق المطلوبة للمعتمرين أو الزيارات هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى صورة صورة التأشيرة للعمرة. 

مدير صحة العاشر من رمضان تتفقد سير العمل بالمركز الطبي

 ويستعاض عن الأخيرة بإمكانية وجود  صورة الزيارة للمدن التالية مكة والمدينة والطائف وجدة، وقالت إن مواعيد العمل فى الفترة الصباحية وأيضا الفترة المسائية طبقا لمواعيد عمل الإدارة الصحية ومركز 46 الطبي. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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