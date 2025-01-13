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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال مسلسل المداح 5 لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال مسلسل المداح 5 لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال مسلسل المداح 5 لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 01:42 مساءً - مسلسل المداح 5.. يخوض حمادة هلال المنافسة في الماراثون الرمضاني لعام 2025، من خلال مسلسل المداح 5، والذي يعد واحدًا من أهم الأعمال الدرامية المنتظر عرضها في رمضان 2025.

مسلسل المداح 5

وبدأ صناع وأبطال مسلسل «المداح» الجزء الخامس، بطولة الفنان حمادة هلال، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان القادم 2025.

مسلسل المداح 5

يستأنف صابر بطل مسلسل «المداح»، في الموسم الخامس، حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه على التغلب عليهم والتخلص من شرورهم وسط العديد من التطورات المختلفة.

أحداث مسلسل المداح 5

وتحدث مؤلف العمل أمين جمال، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الجزء الخامس شهد خلق أحداث جديدة ومختلفة وبعيدة عن الملل، فضلاً عن وجود شخصيات جديدة تظهر في هذا الجزء، رافضاً الكشف عن أسمائهم وتفاصيل شخصياتهم حالياً.

مسلسل المداح 5

وتأتي أحداث مسلسل المداح 5 في إطار تشويقي، وتستمر معارك صابر المداح «حماده هلال» مع الجن، إذ يدخل في مواجهة مع ملك الجن، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات صراع ما بين الخير والشر.

مسلسل المداح 5

قائمة أبطال مسلسل المداح 5

وتضم قائمة أبطال مسلسل المداح 5، عددًا كبيرًا من النجوم تخطى 14 ممثلاً، وهم: «حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد».

ومسلسل المداح 5 من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة صادق الصباح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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