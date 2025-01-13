مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال مسلسل المداح 5 لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 01:42 مساءً - مسلسل المداح 5.. يخوض حمادة هلال المنافسة في الماراثون الرمضاني لعام 2025، من خلال مسلسل المداح 5، والذي يعد واحدًا من أهم الأعمال الدرامية المنتظر عرضها في رمضان 2025.

مسلسل المداح 5

وبدأ صناع وأبطال مسلسل «المداح» الجزء الخامس، بطولة الفنان حمادة هلال، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان القادم 2025.

يستأنف صابر بطل مسلسل «المداح»، في الموسم الخامس، حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه على التغلب عليهم والتخلص من شرورهم وسط العديد من التطورات المختلفة.

أحداث مسلسل المداح 5

وتحدث مؤلف العمل أمين جمال، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الجزء الخامس شهد خلق أحداث جديدة ومختلفة وبعيدة عن الملل، فضلاً عن وجود شخصيات جديدة تظهر في هذا الجزء، رافضاً الكشف عن أسمائهم وتفاصيل شخصياتهم حالياً.

وتأتي أحداث مسلسل المداح 5 في إطار تشويقي، وتستمر معارك صابر المداح «حماده هلال» مع الجن، إذ يدخل في مواجهة مع ملك الجن، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات صراع ما بين الخير والشر.

قائمة أبطال مسلسل المداح 5

وتضم قائمة أبطال مسلسل المداح 5، عددًا كبيرًا من النجوم تخطى 14 ممثلاً، وهم: «حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد».

ومسلسل المداح 5 من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة صادق الصباح.