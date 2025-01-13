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عرض خاص لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بحضور محمد الشرنوبي (صور) - أخبار كلمتك

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عرض خاص لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بحضور محمد الشرنوبي (صور) - أخبار كلمتك

عرض خاص لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بحضور محمد الشرنوبي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:00 صباحاً - أقيم، اليوم الأحد، عرض خاص لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وهو فيلم مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب والسيناريست محمد صادق، ومن إنتاج شركة السبكي.

 

حضر العرض بعض قراء الرواية، بالإضافة إلى الفنان محمد الشرنوبي والمخرج عثمان أبو لبن ومؤلف الفيلم والممثلة مريم شريف.

 

من جانبه، أوضح هيثم سعيد أحد منظمي العرض، أن هذا العرض هو البداية لسلسلة عروض خاصة ستقام خلال عامي 2025 و2026 لتسليط الضوء على الأعمال السينمائية المستوحاة من الروايات ودعم جمهور القراءة.

 

كما أشار الكاتب أحمد مراد، إلى أهمية هذا الحدث في دعم العلاقة بين الأدب والسينما، معتبرًا أن هذه المبادرة تشجع الكتاب على تقديم أعمال جديدة مستوحاة من الروايات.

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تعد الرواية واحدة من أبرز أعمال الكاتب محمد صادق، وتتناول قصة حب غير تقليدية تحدث في فترة زمنية قصيرة، لكنها تحمل معاني إنسانية عميقة حول قيمة الوقت وتأثيره على قراراتنا وعلاقاتنا.

 

يذكر أن فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة: هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد سلام، ومي عمر، وأحمد السعدني، ومايان السيد، وأسماء جلال، تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن.

 

وقدم المطرب ماجد المهندس قدم أغنية "أنصاص مشاوير" كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى، كأغنية دعائية لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وحققت مشاهدات ضخمة بمجرد طرحها قبل عرض الفيلم بأيام.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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