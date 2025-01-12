مشاهير العرب - «وحشوني أوي».. هاني عادل يطلب من متابعيه الدعاء برؤية والديه في المنام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - أعرب الفنان هاني عادل عن إشتياقه الكبير لرؤية والديه الذين غيبهما الموت عن عالمنا منذ سنوات.

وطالب عادل جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع تواصل الاجتماعى «فيسبوك» بالدعاء له برؤية والديه في المنام قائلا: «أبويا وأمي في بالي، ادعولهم معايا هم وكل اللي راحوا وادعولي أحلم بيهم وأشوفهم عشان وحشوني أوي».

سر نجاح العلاقة الزوجية لـ هاني عادل

على صعيد آخر تصدرت الفنانة دياموند بو عبود، زوجة الفنان هاني عادل، تريند محرك البحث «جوجل» منذ شهور، وذلك بسبب كشفها عن سر نجاح حياتها الزوجية.

وقالت دياموند بو عبود، خلال لقائها ببرنامج معكم لـ الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة «on»، إنها وهاني عادل يشبهان بعضهما، وتثق في رأيه، مشيرة إلى أنها تعتمد عليه في أدق التفاصيل، وأنهما زوجان بسيطان يعشقان الفن والقصص.

وأكدت خلال اللقاء، على وجود تناغم كبير في الأفكار والميول بينها وبين زوجها، معقبة: «باخد رأيه ورأينا بيشبه بعض ونثق في آراء بعض حتى في الحاجات البسيطة زي الإطلالة».

وتحدثت دياموند عبود، عن أجمل شيء في علاقتهما، قائلة: «أحلى حاجة أننا بنكون شخصين في شخص واحد، لكن الأسوأ هو حب هاني عادل للسهر رغم حاجتها للنوم أحيانًا والتزامها بتوقيت معين».

من جانبه، أشار الفنان هاني عادل، إلى أن أجمل شيء في علاقته بزوجته، هو مشاركة التفاصيل الجميلة، والاستماع: «بنسمع بعض بدون أحكام».

وأوضحت دياموند بو عبود، أنها كانت تخشى الارتباط قبل أن تلتقي بزوجها هاني عادل، قائلة: «كان عندي مخاوف من الارتباط بس مع هاني راح الخوف، عشان استريحت له وحسيت إنه شخص حقيقي وفيه مواصفات تدل على إنه صادق ونبيل ومحترم، وبنشبه بعض في حاجات كتير وطباع، وإحنا من نفس البرج بفرق يومين».

أحدث أعمال هاني عادل

ويشار أن آخر أعمال الفنان هاني عادل كان مسلسل «سراب» الذي يعرض حاليا عبر منصة «tod»، ويضم المسلسل عدد من الفنانين أبرزهم سرا اللوزي، نجلاء بدر، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد مجدي، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.

أحداث مسلسل سراب

مسلسل سراب مستوحى من المسلسل العالمي «Seven Types of Ambiguity»، وهو مكون من 10 حلقات، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، يتناول قضايا إنسانية واجتماعية مع مزيج من الإثارة والغموض، ومن المتوقع أن يحمل المسلسل رسائل عميقة من خلال شخصيات متعددة الطبقات وعلاقات معقدة، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.