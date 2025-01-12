مشاهير العرب - أبرزهم الفخراني ويسرا وكريم عبد العزيز.. نجوم يغيبون عن دراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - تشهد دراما رمضان 2025، منافسة شرسة بين الأعمال المعروضة والتي تتنوع ما بين التشويق والأكشن والكوميديا والدراما الصعيدية وغيرها.

ومن المقرر أن يشهد موسم دراما رمضان 2025، غياب عدد من النجوم، الذين اعتاد الجمهور على متابعتهم خلال الشهر الكريم.

ويرصد لكم موقع كلمتك، في السطور التالية أبرز النجوم المتغيبون عن دراما رمضان 2025.

ويشهد موسم دراما رمضان 2025، غياب عدد من النجوم، أبرزهم: الفنان يحيى الفخراني، والفنان محمد رمضان، الفنان كريم عبد العزيز، النجمة يسرا، الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد عز، والفنان سامح حسين، والفنان محمد عادل إمام.

يحيى الفخراني

كشف المنتج جمال العدل، عن تأجيل مسلسل «الأستاذ» بسبب تعذر مراحل التسويق والتصوير، لذلك يغيب الفنان يحيي الفخراني، عن موسم دراما رمضان 2025.

يسرا

للعام الثاني على التوالي، تغيب الفنانة يسرا، عن المنافسة في رمضان 2025، وذلك بعد تقديمها مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة» رمضان 2023، وشاركها البطولة وقتها شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، سما إبراهيم، أوتاكا، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح.

محمد رمضان

يغيب الفنان محمد رمضان عن جمهوره ومحبيه، للعام الثاني على التوالي، على الرغم أنه في وقت سابق أعلن عن اقترابه تقديم مسلسل في رمضان 2025.

كريم عبد العزيز

أيضا يغيب الفنان كريم عبد العزيز، عن المنافسة في رمضان 2025، وذلك بعد تقديمه مسلسل «الحشاشين» رمضان الماضي، والذي حقق وقتها نجاحا كبيرا.

سامح حسين

الفنان سامح حسين يغيب عن المنافسة الرمضانية لعام 2024، حيث كان من المفترض أن يشارك بمسلسل بعنوان «برمودا»، لكنه أعلن عن تأجيل العمل لعرضه بعد الموسم الرمضاني، وقال «تأجيل مسلسل برمودا إلى بعد رمضان، وانتظروني قريبًا إن شاء الله في فيلمين تحت الطلب واستنساخ».

أحمد عز

للعام الثالث على التوالي، يغيب الفنان أحمد عز، عن دراما رمضان إذ كانت آخر مشاركة له في مسلسل «الاختيار 3، رمضان 2023.

أمير كرارة

يغيب الفنان أمير كرارة، عن المنافسة الرمضانية لعام 2025، بعد سنوات من التواجد المستمر، حيث قدم رمضان الماضي مسلسل «بيت الرفاعي» وشاركه البطولة أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفى، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وهند عبد الله، وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

محمد إمام

كما يغيب الفنان محمد إمام، عن المنافسة في الماراثون الرمضاني 2025، حيث كان من المفترض أن يشارك في الموسم بمسلسل بعنوان «الكينج»، لكن أعلن مؤلف العمل محمد صلاح العزب عن تأجيل المسلسل لرمضان 2026، بسبب ضخامة الإنتاج بالإضافة إلى تصوير بعض الأحداث في أكثر من دولة ولم يعد الوقت كافيًا في انتهاء تصوير الأحداث خلال الفترة المتبقية على عرضه.