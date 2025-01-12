مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية لـ صالح العويل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - خرج الفنان صالح العويل اليوم الأحد 12 يناير 2025 من وحدة الرعاية المركزة، ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى، ليظل تحت الرعاية الطبية حتى الاطمئنان الكامل عليه.

وكان العويل قد تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية جديده نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث كان يعاني من قصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي على أثر الجلطة التي تعرض لها في المخ منذ فترة.

جدير بالذكر أن الفنان صالح العويل، 78 عاما، اشتهر بالمشاركة في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية منذ انطلاقته الفنية في السبعينات.

واشتهر صالح العويل بتقديم أدوار ثانوية منها مسجون أو رجل عصابة، أو شرطي وعسكري في السجن، ومن أبرز مشاركاته كانت أفلام حنفي الأبهة، وشمس الزناتي، ومسلسلات يوميات ونيس، وترويض الشرسة، ونصف ربيع الآخر.

أحدث أعمال صالح العويل

يستعد صالح العويل للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل جودر، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال.

ومسلسل جودر الجزء الثاني، ينتمي لنوعية أعمال الفانتازيا، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خير

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر، من بطولة ياسر جلال ونور وشيري عادل وياسمين رئيس ووليد فواز وسامي مغاوري وأحمد بدير ومجدي بدر، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز.

ودارت أحداث المسلسل بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار».