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مشاهير العرب - بعد نجاح مسرحياته في السعودية.. شيكو: طول عمري بخاف من الخطوة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نجاح مسرحياته في السعودية.. شيكو: طول عمري بخاف من الخطوة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نجاح مسرحياته في السعودية.. شيكو: طول عمري بخاف من الخطوة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - علق الفنان شيكو على تجاربه المسرحية بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه كان طول عمره يخشى أخذ تلك الخطوة.

وقال شيكو، في تصريحات لبرنامج «عرب وود»: عمري ما اشتغلت مسرح في حياتي غير في الرياض، وأول مسرحية ليا كانت «عطل فنى»، ثم مسرحية «على وضع الطيران»، وحاليا «البقاء للأصيع».

وتابع: «بالنسبة لي تجربة جديدة ومختلفة، كنت طول عمري بخاف من الخطوة دي جدا عشان بتكسف جدا في الحقيقة، وبخاف من الريأكشن، ومبتفرجش على نفسي لما بمثل، والوقوف أمام الجمهور إحساس غريب، وسعيد بالتجربة والجمهور السعودي ريأكشناته حلوة جدا، وبيفهموا كلامنا وهزارنا المصري».

مسرحية «البقاء للأصيع»

تضم مسرحية «البقاء للأصيع» التي تعرض حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الفترة من 12- 16 يناير الجاري، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، أوس أوس، مروة أنور، وأخرين من الفنانين.

وتدور أحداث مسرحية «البقاء للأصيع» في إطار كوميدي تشويقي، حول فريق يبحث عن موارد الأرض في الفضاء، لتنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه، وذلك بالتعاون مع هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، أوس أوس، مروة أنور، وإخراج محمد أوتاكا.

آخر أعمال شيكو

ويذكر أن مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، آخر أعمال الفنان شيكو وتم عرضه في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

ودارت أحداثه مسلسل خالد نور وولده نور خالد، حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

شارك في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، عدد من نجوم الفن أبرزهم كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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