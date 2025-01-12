مشاهير العرب - بعد 3 شهور على الحريق.. أحمد الفيشاوي ينشر فيديو من منزل والدته لكشف آخر المستجدات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:46 مساءً - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن اندلع حريق بمنزل والدته سمية الألفي منذ ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الحريق تسبب في دمار المنزل بالكامل.

وشارك أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من المنزل بعد أن أعاده إلى حالته السابقة وعلق قائلا: «من تلت شهور بيت أمي الفنانة القديرة سمية الألفي اتحرق كليًا ودلوقتى هي دى النتيجة.. حمد لله على سلامتك يا حبيبتى وعلى سلامة عمر الفيشاوي أخويا وحبيبي.. بسم الله الرحمن الرحيم.. وعسى وأن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم.. صدق الله العظيم».

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، مشاركته في فيلم «بنقدر ظروفك، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات متوسطة.

ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.

فيلم «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم: مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج وتأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.