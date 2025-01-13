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رانيا يوسف تروج لدورها في مسلسل "موضوع عائلي" - أخبار كلمتك

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رانيا يوسف تروج لدورها في مسلسل "موضوع عائلي" - أخبار كلمتك

رانيا يوسف تروج لدورها في مسلسل "موضوع عائلي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:20 صباحاً - روجت الفنانة رانيا يوسف لدورها في الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي، الذي يعرض عبر منصة شاهد، حيث نشرت صورة لها برفقة فريق عمل المسلسل، وطلبت من الجمهور إبداء رأيهم في دورها بالمسلسل، والتي انضمت له خلال الجزء الثالث، بعد نجاح الجزء الأول والثاني.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 

 

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر وسيتم طرح الحلقة 8 مع الحلقة 7.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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