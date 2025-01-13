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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:11 مساءً - مسلسل موضوع عائلي 3، يتابع مسلسل موضوع عائلي 3 قطاع كبير من الجمهور بمصر والوطن العربي نظرًا لأحداثه الاجتماعية والكوميدية التي ينتظرها المتابعون بشغف من عام لعام.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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