مشاهير العرب - دينا فؤاد تتصدر التريند بسبب مسلسل حكيم باشا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:01 مساءً - تصدر اسم الفنانة دينا فؤاد محرك البحث الشهير «جوجل»، تزامنا مع عودتها لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل حكيم باشا، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا

بدأ التصوير داخل أحد القصور الفاخرة في منطقة المقطم، وتقدم دينا فؤاد في العمل شخصية جديدة تمامًا تختلف عن كل ما قدمته سابقًا، وتجسد شخصية ذات طابع خاص مليء بالتحديات والعمق، حيث تتفاعل مع الأحداث الدرامية الصعيدية التي يتناولها المسلسل.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، الذي يخوض تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويناقش المسلسل قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.

وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بالعودة للعمل مع مصطفى شعبان، مشيرة إلى أن المسلسل يمثل خطوة مهمة في مشوارها الفني.

وقالت دينا في تصريحات لها «إنها استمتعت جدًا بتحضير الشخصية، فهي جديدة ومختلفة عن أدواري السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور في رمضان القادم»، مؤكدة أن العمل مع فريق متميز تحت قيادة المخرج أحمد خالد أمين يمنحها دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديها.