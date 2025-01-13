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مشاهير العرب - دينا فؤاد تتصدر التريند بسبب مسلسل حكيم باشا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دينا فؤاد تتصدر التريند بسبب مسلسل حكيم باشا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تتصدر التريند بسبب مسلسل حكيم باشا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:01 مساءً - تصدر اسم الفنانة دينا فؤاد محرك البحث الشهير «جوجل»، تزامنا مع عودتها لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل حكيم باشا، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا

بدأ التصوير داخل أحد القصور الفاخرة في منطقة المقطم، وتقدم دينا فؤاد في العمل شخصية جديدة تمامًا تختلف عن كل ما قدمته سابقًا، وتجسد شخصية ذات طابع خاص مليء بالتحديات والعمق، حيث تتفاعل مع الأحداث الدرامية الصعيدية التي يتناولها المسلسل.

الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، الذي يخوض تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويناقش المسلسل قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.

وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بالعودة للعمل مع مصطفى شعبان، مشيرة إلى أن المسلسل يمثل خطوة مهمة في مشوارها الفني.

دينا فؤاد

وقالت دينا في تصريحات لها «إنها استمتعت جدًا بتحضير الشخصية، فهي جديدة ومختلفة عن أدواري السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور في رمضان القادم»، مؤكدة أن العمل مع فريق متميز تحت قيادة المخرج أحمد خالد أمين يمنحها دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديها.

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تتحدى نفسها.. شخصية مختلفة لـ دينا فؤاد في «حكيم باشا»

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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