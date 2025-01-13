عميد آداب كفر الشيخ يتابع انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:26 مساءً - تفقد الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي2024- 2025 برفقة الدكتور عبد الحميد الصباغ، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الحلفاوي رئيس قسم اللغة الإنجليزية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

يأتي ذلك في ضوء رعاية وتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الذي يولي أهمية كبيرة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وشفافية والذي يؤكد على ضرورة توفير بيئة تعليمية تنافسية تشجع على التفوق الأكاديمي، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة في كل جوانب العملية التعليمية والإدارية.

وخلال جولته، تابع البحيري انتظام سير الامتحانات داخل اللجان واطمأن على حالة الطلاب، مؤكدًا تطبيق قواعد التباعد الآمن وتوزيع الطلاب بشكل يضمن راحتهم. كما شدد على الالتزام بالحفاظ على نظافة الحوائط والمقاعد (البنشات)، وضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة تعزز من تركيز الطلاب وأدائهم.

تحدث عميد الكلية مع الطلاب للتعرف على أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم أثناء الامتحانات، موجهًا بسرعة التعامل مع أي معوقات نطرا لضمان توفير مناخ مريح داخل اللجان. كما نصح الطلاب بضرورة التركيز وعدم الاستعجال في الإجابات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الجامعة لضمان انضباط العملية الامتحانية، معربًا عن شكره للجهود المبذولة من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين على الامتحانات.

أشاد عميد الكلية بجهود فرق العمل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، لافتًا إلى أن الامتحانات تُجرى في أجواء منضبطة تحت متابعة دقيقة من خلال كاميرات المراقبة لضمان الشفافية الكاملة. كما أكد أن إدارة الكلية تعمل على تنفيذ توجيهات الجامعة بشكل دقيق لضمان نجاح العملية الامتحانية دون أي معوقات.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد الصباغ، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بأن عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات يبلغ نحو ١٢ ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية. وأوضح أن الامتحانات تُعقد على ثلاث فترات يوميًا لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة، مع تجهيز الكنترول للعمل على التصحيح مؤكدا أن جميع الترتيبات تم إعدادها بدقة لضمان سرعة إعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، مشددًا على الالتزام الكامل بضوابط التصحيح لتحقيق العدالة بين الطلاب.