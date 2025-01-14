الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب البكالوريا.. منهجية جديدة في اختيار المسارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:06 مساءً - نظام البكالوريا المصرية.. كشفت أولى جلسات الحوار المجتمعي لمقترح النظام الجديد للثانوية العامة، عن الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الدارسين بنظام البكالوريا المصرية، طبقًا للمسارات المختارة.

الكليات والمعاهد المتاحة في نظام البكالوريا

وحددت أولى جلسات الحوار المجتمعي لمقترح نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، ملامج وتفاصيل منهجية اختيار المسارات للطلاب.

أولًا: الكليات المتاحة لطلاب مسار الطب وعلوم الحياة

- الطب.

- الاسنان.

- الصيدلة.

- التمريض.

- كليات العلوم.

- العلاج الطبيعي.

- الطب البيطري.

- الزراعة.

- المعاهد العالية: «التخصصات الزراعية - التمريض».

- المعاهد الفنية: «الصحية - التمريض».

- التخصصات الصحية في الجامعات التكنولوجية.

الكليات المتاحة لطلاب مسار العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا

- الهندسة.

- التخطيط العمراني.

- الحاسبات و الذكاء الاصطناعي.

- الفنون التطبيقية.

- الفنون الجميلة.

- شعبة الرياضيات.

- الشهية الهندسية زراعة

- المعاهد: «الحاسب الآلي- نظم ومعلومات - المعاهد الهندسية».

- المعاهد الفنية: الحكومية المتوسطة.

- التخصصات الفنية في الجامعات التكنولوجية.

الكليات المتاحة لطلاب مسار إدارة الأعمال و العلوم الاجتماعية

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- التجارة وإدارة الاعمال.

- الحقوق.

- الآداب.

- الآثار.

- المعاهد الفنية: «المحاسبة - الإدارة - الاقتصاد - نظم المعلومات الإدارية».

- المعاهد الفنية الحكومية المتوسطة

الكليات المتاحة لطلاب مسار الآداب والعلوم الإنسانية

- جميع الكليات الأدبية والنظرية.

- الخدمة الاجتماعية.

- الإعلام.

- الحقوق.

- الألسن.

- الآثار.

- الفنون الجميلة.

- التربية.

- المعاهد العالية: جميع المعاهد العالية في التخصصات النظرية والأدبية واللغات.

- المعاهد الفنية الحكومية المتوسطة.

- التخصصات النظرية في الجامعات التكنولوجية.

حوار مجتمعي حول نظام البكالوريا الجديد

وانطلقت جلسات الحوار المجتمعي، الثلاثاء، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام «شهادة البكالوريا المصرية»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتستمر جلسات الحوار المجتمعي لعدة أيام، وبدأت الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.