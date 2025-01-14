وفد وزارة الثقافة القطرية يزور معرض الكتاب والحرف ‏التراثية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:06 مساءً - تفقد وفد من وزارة الثقافة القطرية معرض قصور الثقافة للكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

واستقبل الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعضاء الوفد، بحضور المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، والعديد من قيادات هيئة قصور الثقافة.

ورحب ناصف بأعضاء الوفد مقدما شرحا مبسطا لمحتوياته، وأبدى الوفد القطري إعجابه بمنتجات المعرض سواء من الكتب المتنوعة أو الحرف اليدوية التراثية المعبرة عن ثراء التراث المصري.

المعرض تنظمه الهيئة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، ويقدم عددا من الإصدارات بأسعار مخفضة للعاملين بالوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية، في إطار جهود نشر الوعي الثقافي ودعم الصناعات المحلية.

ويضم المعرض أكثر من 200 عنوان لما أصدرته من مختلف سلاسل النشر بقصور الثقافة، وتشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

كما يقام معرض حرف تراثية لمنتجات الإدارة العامة للجمعيات الثقافية، الإدارة العامة للتمكين الثقافي، الإدارة العامة لثقافة المرأة، الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، ويشتمل على مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية نتاج الورش الفنية والحرفية، ومنها: معلقات بخيوط المكرمية، لوحات مصنوعة من النحاس، حقائب خوص، منتجات من الجلد الطبيعي، حُلي ومشغولات من الخرز، وغيرها من الأدوات المنزلية