مصر تطلق الدورة الرابعة من برنامج التدريب الإفريقي في علوم وتكنولوجيا الفضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:26 مساءً - انطلقت، اليوم، فعاليات برنامج التدريب الإفريقي، في دورته الرابعة، والمقام بمبنى أكاديمية الفضاء بمقر وكالة الفضاء المصرية تحت إشراف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي للوكالة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الإفريقية، وبإشراف وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.

شهد افتتاح البرنامج التدريبي السفير أسامة الهادي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والدكتور تيديان أوتارا، رئيس وكالة الفضاء الإفريقية، ودومينيك ديمارتيز الملحق العلمي للسفارة الإيطالية بمصر وعدد من الدارسين والباحثين في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وأكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن هذا البرنامج يُعد تجسيدًا لالتزام مصر تجاه القارة الإفريقية بمشاركة معارفها وخبراتها ومنشآتها في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وقال إنه منذ انطلاق البرنامج في عام 2021، تم دعم البرنامج من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واستضافته وكالة الفضاء المصرية، وتنفيذه بواسطة خبراء من الوكالة، وقد أتاح هذا البرنامج حتى الآن فرصة تدريب فريدة لـ 71 مهندسًا وعالمًا ومتخصصًا من 34 دولة إفريقية.

وأضاف أنه في هذه الدورة التدريبية، تستضيف الوكالة 21 مهندسًا ومتخصصًا من 20 دولة إفريقية، وهي أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال، تنزانيا، زامبيا، وزيمبابوي.

وأكد أن هذا العام يعد لحظة تاريخية في مسيرة الفضاء الإفريقي، حيث يتحقق حلم إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية ووصول الدكتور تيجان واتارا إلى القاهرة ليتولى رسميًا مهامه كرئيس لمجلس الفضاء الإفريقي.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد بعدا جديدا من التزام مصر بتطوير قطاع الفضاء في إفريقيا.. فمصر، بصفتها الدولة المضيفة لوكالة الفضاء الإفريقية، قد أتمّت إنشاء المقر والمرافق الخاصة بها.

وقال الدكتور شريف صدقي " نعمل حاليا مع الدكتور تيجان لدعمه في مهمته وتقديم انطلاقة قوية للوكالة من خلال توفير المرافق المتطورة التي تحتضنها وكالة الفضاء المصرية لصالح القارة الإفريقية ويتضمن ذلك إقامة تعاون متعدد الأطراف مع الدول الإفريقية ضمن إطار مشروعات ضخمة تمكّن إفريقيا من المساهمة عالميا في تطوير هذا المجال الواعد".

وأكد أن الوكالة ترحب بالمشاركين من مختلف دول إفريقيا في الدورة التدريبية المقامة لمدة أسبوعين، وسيتم إتاحة الفرصة الكاملة للقيام بجولة في مرافق الوكالة، والاطلاع على المختبرات، ومتابعة تقدم العمل في إنشاء المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الإفريقية.

ونوه بأنه سيتم تقديم التدريب باللغتين الإنجليزية والفرنسية لتسهيل مشاركة المتدربين واستثمار قدراتهم ومهاراتهم بالتعاون مع المتخصصين المصريين، مما يمهد الطريق لفرص تعاون مستقبلية ولتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وكالة الفضاء المصرية والدول الإفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

من جانبه، ألقى السفير أسامة الهادي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كلمة خلال افتتاح برنامج التدريب الإفريقي، أشاد فيها بالدور البارز لوكالة الفضاء المصرية في دعم جهود التدريب الإفريقي، مؤكدا أنه من خلال التعاون المشترك بين الدول الإفريقية ووكالة الفضاء المصرية، يمكن تحقيق إنجازات عظيمة، مثل إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية.

وقال "أصبح تبادل المعلومات والتواصل التكنولوجي من أهم مهام الفضاء، مما يساهم في تعزيز التكامل الإفريقي وتطوير القطاع الفضائي بالقارة".

بدوره، أعرب الدكتور تيديان أوتارا، رئيس وكالة الفضاء الإفريقية، عن فخره بوجوده في صرح تكنولوجي يحتضن وكالة الفضاء الإفريقية ويعمل على تدريب الباحثين الفضائيين من جميع أنحاء القارة.. مؤكدا أن وكالة الفضاء المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإفريقي من خلال إمداد القارة بالخبرات والمعلومات، فضلًا عن توطين واختبار الأقمار الصناعية.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق وحدة القارة وتحويل إفريقيا إلى "قرية صغيرة" متكاملة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وكانت وكالة الفضاء المصرية قد نسقت في أعوام 2021 و2022 و2023 ورش عمل تدريبية مع مجموعة من الدول الأعضاء الإفريقية في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية.