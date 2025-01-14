الرياضة - 02:06 - للحصول على «جواز سفر» في 2025.. الرسوم المقررة والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:06 مساءً - استخراج جواز سفر.. يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في السفر للخارج، في معرفة كل الإجراءات المتعلقة بـ استخراج جواز سفر جديد، من حيث الأوراق المطلوبة والخطوات التي يجب اتباعها.

استخراج جواز سفر

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الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

وحددت وزارة الداخلية في مصر، مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة لـ استخراج جواز سفر، وجاءت كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي «للمواطنين البالغين» ويجب أن تكون البطاقة سارية.

- شهادة ميلاد مميكنة «لمن هم أقل من 16 عامًا»: حيث تستخدم لإثبات الهوية، وهي ضرورية لاستخراج جواز سفر للأطفال.

- 4 صور شخصية حديثة بمقاس 4 × 6 سم، على أن تكون الصور واضحة وذات خلفية بيضاء.

- جواز السفر السابق في حالة تجديده.

- الاستمارة الخاصة بـ استخراج جواز السفر، ويمكن الحصول عليها من مكاتب الجوازات أو من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وتملأ البيانات المطلوبة فيها.

- تقديم شهادة الزواج أو الطلاق، لتحديث الحالة الاجتماعية في الجواز.

- موافقة جهة العمل على استخراج جواز السفر، في حال كان السفر متعلقًا بالعمل.

- تقديم مستندات لإثبات الجنسية المصرية مثل شهادة الميلاد أو جواز سفر الوالدين، وذلك في بعض الحالات.

خطوات استخراج جواز السفر

- جمع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التأكد من أن جميعها سارية وصحيحة.

- ملأ استمارة استخراج جواز السفر بدقة.

- التوجه لأقرب مكتب جوازات في منطقتك أو قسم الجوازات المركزي.

- تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الموظف المعني في مكتب الجوازات، للتحقق من صحة الأوراق والبيانات.

- دفع الرسوم الخاصة باستخراج جواز السفر، ويمكن دفعها في المكتب أو عبر البريد المصري.

- يستغرق استخراج جواز السفر الجديد من أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

رسوم استخراج جواز السفر

تختلف رسوم استخراج جواز السفر وفقا لنوع الجواز «عادي، مستعجل»، وجاءت كالتالي:

- جواز السفر المستعجل في نفس اليوم: 1600 جنيه.

- جواز السفر المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه.

- جواز السفر العادي: 1110 جنيهات.