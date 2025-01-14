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الرياضة - 02:06 - للحصول على «جواز سفر» في 2025.. الرسوم المقررة والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - للحصول على «جواز سفر» في 2025.. الرسوم المقررة والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - للحصول على «جواز سفر» في 2025.. الرسوم المقررة والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:06 مساءً - استخراج جواز سفر.. يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في السفر للخارج، في معرفة كل الإجراءات المتعلقة بـ استخراج جواز سفر جديد، من حيث الأوراق المطلوبة والخطوات التي يجب اتباعها.

استخراج جواز سفر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يخص استخراج جواز السفر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــا.

استخراج جواز سفر

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

وحددت وزارة الداخلية في مصر، مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة لـ استخراج جواز سفر، وجاءت كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي «للمواطنين البالغين» ويجب أن تكون البطاقة سارية.

- شهادة ميلاد مميكنة «لمن هم أقل من 16 عامًا»: حيث تستخدم لإثبات الهوية، وهي ضرورية لاستخراج جواز سفر للأطفال.

- 4 صور شخصية حديثة بمقاس 4 × 6 سم، على أن تكون الصور واضحة وذات خلفية بيضاء.

- جواز السفر السابق في حالة تجديده.

- الاستمارة الخاصة بـ استخراج جواز السفر، ويمكن الحصول عليها من مكاتب الجوازات أو من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وتملأ البيانات المطلوبة فيها.

- تقديم شهادة الزواج أو الطلاق، لتحديث الحالة الاجتماعية في الجواز.

- موافقة جهة العمل على استخراج جواز السفر، في حال كان السفر متعلقًا بالعمل.

- تقديم مستندات لإثبات الجنسية المصرية مثل شهادة الميلاد أو جواز سفر الوالدين، وذلك في بعض الحالات.

استخراج جواز السفر

خطوات استخراج جواز السفر

- جمع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التأكد من أن جميعها سارية وصحيحة.

- ملأ استمارة استخراج جواز السفر بدقة.

- التوجه لأقرب مكتب جوازات في منطقتك أو قسم الجوازات المركزي.

- تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الموظف المعني في مكتب الجوازات، للتحقق من صحة الأوراق والبيانات.

- دفع الرسوم الخاصة باستخراج جواز السفر، ويمكن دفعها في المكتب أو عبر البريد المصري.

- يستغرق استخراج جواز السفر الجديد من أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

رسوم استخراج جواز السفر

رسوم استخراج جواز السفر

تختلف رسوم استخراج جواز السفر وفقا لنوع الجواز «عادي، مستعجل»، وجاءت كالتالي:

- جواز السفر المستعجل في نفس اليوم: 1600 جنيه.

- جواز السفر المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه.

- جواز السفر العادي: 1110 جنيهات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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