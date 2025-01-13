اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

بطلة "سنووايت" تخطف الأنظار خلال العرض الخاص للفيلم بالشيخ زايد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بطلة "سنووايت" تخطف الأنظار خلال العرض الخاص للفيلم بالشيخ زايد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

قبل أيام من عرضه، منصة شاهد تروج للمسلسل السعودي "طراد" - أخبار كلمتك

قبل أيام من عرضه، منصة شاهد تروج للمسلسل السعودي "طراد" - أخبار كلمتك

مع قرب الوصول لنهاية الحرب، محمد السنوار ظل حماس الذي يعيد تشكيل الحركة - أخبار كلمتك

مع قرب الوصول لنهاية الحرب، محمد السنوار ظل حماس الذي يعيد تشكيل الحركة - أخبار كلمتك

حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تسير بشكل إيجابي - أخبار كلمتك

حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تسير بشكل إيجابي - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يوافق على تقديم تنازلات بشأن الانسحاب من بعض المناطق بغزة - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يوافق على تقديم تنازلات بشأن الانسحاب من بعض المناطق بغزة - أخبار كلمتك

انتظروها خلال ساعات، إعلام عبري يكشف موعد إعلان وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

انتظروها خلال ساعات، إعلام عبري يكشف موعد إعلان وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

صرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثي - أخبار كلمتك

صرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثي - أخبار كلمتك

توضيح هام بشأن اشتراط السعودية هذا الأمر على اليمنيين والكشف عن موعد البدء بتنفيذ القرار - أخبار كلمتك

توضيح هام بشأن اشتراط السعودية هذا الأمر على اليمنيين والكشف عن موعد البدء بتنفيذ القرار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حياة كريمة تطلق مبادرة «قرية كريمة للطفل» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حياة كريمة تطلق مبادرة «قرية كريمة للطفل» - أخبار كلمتك

حياة كريمة تطلق مبادرة «قرية كريمة للطفل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:26 مساءً - أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «قرية كريمة للطفل» بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتهدف المبادرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى خلق بيئة آمنة وصحية تدعم تنمية مهارات الأطفال وإنفاذ حقوقهم، مع تحسين ظروفهم المعيشية ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ختان الإناث، والزواج المبكر، والعنف ضد الأطفال.

كما تستهدف المؤسسة من خلال المبادرة تنفيذ قوافل تنموية شاملة تقدم خدمات طبية، ورصد الحالات الإنسانية الأكثر احتياجًا، وبرامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة.

وتقدم المبادرة خدمات اجتماعية شاملة للطفل والأسرة للحد من التسرب التعليمي وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى دعم الأسر اقتصاديًا لضمان الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة ومساندة لهم، وتبدأ المبادرة بمرحلة تجريبية في قرية المهدية بمحافظة البحيرة، كنموذج أولي يمكن تعميمه على باقي المناطق المستهدفة.

وقالت مؤسسة حياة كريمة إن هذه المبادرة تمثل خطوة رائدة نحو بناء مستقبل مشرق للأطفال، من خلال شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وصرحت المتحدث الرسمي باسم المؤسسة بثينة مصطفى بأن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود مؤسسة حياة كريمة في دعم قضايا الطفولة، وتعد مثالًا واضحًا على الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قائلة: «نحن نؤمن بأن تكامل الجهود هو السبيل الأمثل لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام في حياة الأطفال وأسرهم».

شهد اجتماع الإطلاق حضور كل من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والكاتبة والروائية الدكتورة سماح أبو بكر عزت سفيرة حياة كريمة للأطفال.

اقرأ أيضاً
وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري

تنفيذي المنوفية يتابع مستجدات موقف تسليم مشروعات حياة كريمة بقرى أشمون والشهداء

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز شبين القناطر

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.1% - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق