حياة كريمة تطلق مبادرة «قرية كريمة للطفل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:26 مساءً - أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «قرية كريمة للطفل» بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتهدف المبادرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى خلق بيئة آمنة وصحية تدعم تنمية مهارات الأطفال وإنفاذ حقوقهم، مع تحسين ظروفهم المعيشية ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ختان الإناث، والزواج المبكر، والعنف ضد الأطفال.

كما تستهدف المؤسسة من خلال المبادرة تنفيذ قوافل تنموية شاملة تقدم خدمات طبية، ورصد الحالات الإنسانية الأكثر احتياجًا، وبرامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة.

وتقدم المبادرة خدمات اجتماعية شاملة للطفل والأسرة للحد من التسرب التعليمي وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى دعم الأسر اقتصاديًا لضمان الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة ومساندة لهم، وتبدأ المبادرة بمرحلة تجريبية في قرية المهدية بمحافظة البحيرة، كنموذج أولي يمكن تعميمه على باقي المناطق المستهدفة.

وقالت مؤسسة حياة كريمة إن هذه المبادرة تمثل خطوة رائدة نحو بناء مستقبل مشرق للأطفال، من خلال شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وصرحت المتحدث الرسمي باسم المؤسسة بثينة مصطفى بأن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود مؤسسة حياة كريمة في دعم قضايا الطفولة، وتعد مثالًا واضحًا على الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قائلة: «نحن نؤمن بأن تكامل الجهود هو السبيل الأمثل لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام في حياة الأطفال وأسرهم».

شهد اجتماع الإطلاق حضور كل من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والكاتبة والروائية الدكتورة سماح أبو بكر عزت سفيرة حياة كريمة للأطفال.