أولى جلسات استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني اليوم في قضية دليفري زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:31 صباحاً - تعقد محكمة مستأنف جنح الطفل بالشيخ زايد بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر محاكمة ابن طليقة الشيف الشربيني في واقعة قتله عن طريق الخطأ عامل دليفري في الشيخ زايد والمعروف إعلاميًا «دليفري زايد»، والمدان فيها بالحبس مع الشغل عامًا.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة أول وثاني الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، نجل طليقة شيف شهير بالشيخ زايد، إلى نيابة الطفل للاختصاص، لصغر سن المتهم، على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة «رانج روفر» أمام كومبوند زايد 2000 بالشيخ زايد بالجيزة.

وكشف تقرير تحليل المخدرات الذي أجرته نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، لابن طليقة الشيف الشهير «ع.م.ع.ا»، المتهم بقيادة السيارة وقت الحادث، عن مفاجأة تغير سير القضية، إذ تبين أن العينة الماخوذة من المتهم سلبية ولا تشير إلى تعاطيه أي مواد مخدرة أو كحوليات أو مسكرات.

وخضع المتهم بدهس عامل دليفري الشيخ زايد داخل مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك نفاذا لأمر النيابة العامة.