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مشاهير العرب - إطلالة جريئة.. غادة عبد الرازق تتصدر التريند بجلسة تصوير منذ 2009 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إطلالة جريئة.. غادة عبد الرازق تتصدر التريند بجلسة تصوير منذ 2009 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالة جريئة.. غادة عبد الرازق تتصدر التريند بجلسة تصوير منذ 2009 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:21 صباحاً - غادة عبد الرازق.. شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، ذكرياتها مع متابعيها، من خلال جلسة تصوير أجرتها في 2009، لتظهر فيها بشكل جرئ مما أثار تفاعلا بين المتابعين.

صور غادة عبد الرازق

ونشرت غادة عبد الرازق صورتين لها منذ 16 عامًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليهما قائلة: «عودة لـ2009.. نحن دائمًا نتحدى الوقت».

صور غادة عبد الرازق في 2009

وكانت غادة عبد الرازق آنذاك تبلغ من العمر الـ39 عاما، وظهرت فيهما وهى ترتدي فستان من اللون الوردي بظهر مكشوف، ووصفها البعض جلسة التصوير بأنها جريئة، خاصة حيث كشفت عن ظهرها كاملا والوشم الذي في آخر ظهرها على شكل طائر.

غادة عبد الرازق

وتستعد غادة عبد الرازق لطرح مسلسل «شباب امرأة»، لتعيد حكاية الفيلم الكلاسيكي الشهير الذي حمل الاسم ذاته، وقدمته الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في الخمسينيات، ومعها شكري سرحان، ومن إخراج صلاح أبوسيف وذلك عبر 15 حلقة، إذ تقدم شخصية «شفاعات» التي جسدتها تحية كاريوكا، ويشاركها البطولة الفنان الشاب يوسف عمر إلى يقدم دور شكري سرحان بشخصية «إمام».

غادة عبد الرازق

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في بطولة مسلسل «صيد العقارب» بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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