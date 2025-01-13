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"أيامنا" كتاب جديد يرصد مسيرة عمرو دياب - أخبار كلمتك

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"أيامنا" كتاب جديد يرصد مسيرة عمرو دياب - أخبار كلمتك

"أيامنا" كتاب جديد يرصد مسيرة عمرو دياب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:46 مساءً - يستعد الكاتب والناقد مصطفى حمدي لطرح أحدث كتبه الذي يأتي بعنوان “أيامنا.. رؤية موسيقية واجتماعية لمسيرة عمرو دياب”، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

كتاب أيامنا 

ويعد الكتاب هو الأول من نوعه في طرح رؤية تحليلية موسيقية واجتماعية لمسيرة الفنان عمرو دياب، وذلك من خلال رصد المراحل المختلفة في مشواره الفني وتحليل التطور الموسيقي الذي أحدثه في شكل الأغنية المصرية والعربية على مدار ٤٠ عامًا.

ويقول مصطفى حمدي: الكتاب يطرح تحليل مسيرة عمرو دياب على عدة مستويات أبرزها الجانب الموسيقي والفني على مدار المراحل المختلفة في مشواره منذ انتقاله من بورسعيد إلى القاهرة مطلع الثمانينات وحتى الآن، كما يرصد الكتاب العلاقة بين أغاني عمرو دياب والتحولات التي شهدها المجتمع المصري وتأثير دياب في الأجيال المختلفة خلال أربعة عقود. 

ويوضح مصطفى حمدي سبب اختياره لاسم أيامنا كعنوان للكتاب خاصة وأنها أغنية شهيرة أصدرها عمرو دياب في مطلع التسعينات حيث يقول: “أيامنا عنوان عاكس لعلاقة عمرو دياب بجيلي من المستمعين الذين ارتبطوا بصوت عمرو في مرحلة مراهقتهم وشبابهم، كما أن عمرو دياب نجح بأغانيه أن يكون جزءًا مهمًّا وملمحًا ثابتًا في أيامنا بكافة مواقفها وكأنه يمثل صوت الخلفية الموسيقية المصاحبة لحياتنا اليومية على مدار أربعة عقود”. 

مسيرة عمرو دياب 

ويضيف حمدي: الكتاب يجمع بين عدة زوايا وملامح أبرزها التحليل الموسيقي، وشهادات عدد من الفنانين وصناع الموسيقى المعاصرين لعمرو دياب، بالاضافة إلى عنصر الحكاية الصحفية بجانب الشق الأدبي والروائي، ويرصد الكتاب بشكل مباشر فلسفة عمرو دياب في اختيار الكلمات والألحان، بجانب رؤيته الموسيقية في تقديم الأشكال الغنائية المختلفة، وكذلك قدرته على مواجهة التغيرات التي طرأت على شكل الموسيقى العربية، بالإضافة إلى اسهاماته في نقل الأغنية المصرية من حدود المحلية إلى رحاب العالمية من خلال محاكاته للأشكال الموسيقية العالمية المختلفة.

وتابع حمدي: يتطرق الكتاب أيضا للمرحلة الحالية في مسيرة عمرو دياب وتحليل دقيق لها باعتبارها تمثل مرحلة دقيقة وهامة من مشواره الفني في ظل قدرته على مواكبة التطور الكبير في شكل الأغنية والتعامل مع التحديات التي وقفت حائلًا أمام استمرار الكثير من فناني جيله.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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