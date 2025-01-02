مشاهير العرب - 9 يناير.. هند صبري تقدم رائعة «وونج كار واي» في سلسلة «سينما الجنوب العالمي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:31 صباحاً - تطلق سينما زاوية برنامج «سينما الجنوب العالمي»، بدءًا من 9 يناير، مستهدفة استكشاف جغرافيات سينمائية مختلفة خارج المركزية الأوروبية.

يدعو البرنامج نخبة من صناع الأفلام، بينهم يسري نصر الله وخيري بشارة وهند صبري ومريم أبو عوف وعمر الزهيري، لاختيار أفلام ألهمتهم لعرضها ومناقشتها مع الجمهور.

واختارت الفنانة هند صبري فيلم «في مزاج للحب» للمخرج وونج كار واي، وهو عمل بصري مذهل يروي قصة حب غير مُعلن في أجواء مفعمة بالحنين والموسيقى المؤثرة.

وسيُعرض الفيلم يوم 9 يناير، متبوعًا بنقاش مباشر مع هند صبري، ثم يُعرض مجددًا يوم 18 يناير بدون نقاش.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على التاريخ والممارسات المعاصرة لصناعة الأفلام من الجنوب العالمي، مستعرضًا التنوع والثراء الثقافي الذي يتم تهميشه لصالح الإنتاج الغربي السائد.هذا الحدث هو الأول في سلسلة عروض تنظمها زاوية لتعريف الجمهور بممارسات سينمائية ملهمة من مختلف أنحاء العالم.