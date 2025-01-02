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مشاهير العرب - 9 يناير.. هند صبري تقدم رائعة «وونج كار واي» في سلسلة «سينما الجنوب العالمي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 9 يناير.. هند صبري تقدم رائعة «وونج كار واي» في سلسلة «سينما الجنوب العالمي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 9 يناير.. هند صبري تقدم رائعة «وونج كار واي» في سلسلة «سينما الجنوب العالمي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:31 صباحاً - تطلق سينما زاوية برنامج «سينما الجنوب العالمي»، بدءًا من 9 يناير، مستهدفة استكشاف جغرافيات سينمائية مختلفة خارج المركزية الأوروبية.

يدعو البرنامج نخبة من صناع الأفلام، بينهم يسري نصر الله وخيري بشارة وهند صبري ومريم أبو عوف وعمر الزهيري، لاختيار أفلام ألهمتهم لعرضها ومناقشتها مع الجمهور.

واختارت الفنانة هند صبري فيلم «في مزاج للحب» للمخرج وونج كار واي، وهو عمل بصري مذهل يروي قصة حب غير مُعلن في أجواء مفعمة بالحنين والموسيقى المؤثرة.

وسيُعرض الفيلم يوم 9 يناير، متبوعًا بنقاش مباشر مع هند صبري، ثم يُعرض مجددًا يوم 18 يناير بدون نقاش.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على التاريخ والممارسات المعاصرة لصناعة الأفلام من الجنوب العالمي، مستعرضًا التنوع والثراء الثقافي الذي يتم تهميشه لصالح الإنتاج الغربي السائد.هذا الحدث هو الأول في سلسلة عروض تنظمها زاوية لتعريف الجمهور بممارسات سينمائية ملهمة من مختلف أنحاء العالم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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