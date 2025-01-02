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الانتهاء من تصوير نصف مشاهد "فهد البطل" لأحمد العوضي - أخبار كلمتك

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الانتهاء من تصوير نصف مشاهد "فهد البطل" لأحمد العوضي - أخبار كلمتك

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد "فهد البطل" لأحمد العوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:15 صباحاً - انتهت أسرة مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي من تصوير 50٪ من مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

 

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قصة مسلسل فهد البطل 

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذي يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.

 

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “كلمتك” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

 

 

أبطال مسلسل فهد البطل

ويشارك في مسلسل فهد البطل كل من: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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