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نصف مليون مشاهدة لأغنية فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (فيديو) - أخبار كلمتك

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نصف مليون مشاهدة لأغنية فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (فيديو) - أخبار كلمتك

نصف مليون مشاهدة لأغنية فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:35 صباحاً - تواجدت الأغنية الدعائية لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للرابر ليجي سي، وتحمل اسم "تروح لمين"، ضمن قائمة تريند الموسيقى عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب". 

أغنية فيلم البحث عن منفذ 

وحققت الأغنية حتى الآن نصف مليون مشاهدة عبر الموقع، وهي من كلمات وألحان الرابر ليجي سي. 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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