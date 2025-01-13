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خبير تحكيمي يصدم ريال مدريد بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

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خبير تحكيمي يصدم ريال مدريد بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

خبير تحكيمي يصدم ريال مدريد بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:30 صباحاً - برشلونة ضد ريال مدريد، أكد الخبير التحكيمي إدواردو إيتورالدي جونزاليس، أنه كان يجب طرد فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا ثنائي ريال مدريد، خلال مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

 

وقال جونزاليس في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "كان على الحكم جيل مانزانو، طرد كامافينجا وفينيسيوس، وعدم السماح باستكمال الهجمة المرتدة لبرشلونة التي نتج عنها الهدف الرابع".


وحصل كامافينجا على بطاقة صفراء بعد ارتكابه ركلة جزاء واضحة، لكن الخبير التحكيمي يرى أنه كان يجب منحه البطاقة الثانية، بسبب جذبه لنجم البارسا لامين يامال.

وتابع "إنه قرار سيئ للغاية، البطاقة الصفراء الثانية كانت واضحة، لأن كامافينجا أمسك يامال، بيديه، وأوقف هجمة واعدة لبرشلونة".

واقعة فينيسيوس وكوندي

 أما بالنسبة لفينيسيوس، فقد حلل جونزاليس، واقعة دهسه لجوليس كوندي مدافع برشلونة.

وشدد "إنها بطاقة حمراء واضحة، لقد دهسه من الأعلى في منطقة وتر العرقوب، فالحكم جيل مانزانو أدار المباراة بأسلوب سياسي، وفكر في العواقب، ولم يرغب في اتخاذ قرارات صارمة، وبسبب ذلك، ارتكب مجموعة أخطاء".

وبخصوص الهجمة المرتدة التي انتهت بالهدف الرابع، قال "الركنية كانت عند الدقيقة (45+9)، ومن وجهة نظري، كان يجب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، عندما فقد الريال، الكرة، وكان ذلك في منطقة الجزاء الأخرى على بعد 100 متر".

ونوه "إذا منحت 9 دقائق كوقت بدل ضائع، وسمحت بتنفيذ الركنية لأنها جاءت عند الدقيقة التاسعة، لكن بعد ذلك لديك 25 أو 30 ثانية حتى وصول الكرة للمنطقة الأخرى، وبالتالي كان بإمكانك إنهاء الشوط، ولن يعترض أحد".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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