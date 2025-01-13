حماس: نحن على موعد مع حرية الأسرى قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:56 مساءً - علقت حركة حماس الفلسطينية، على مفاوضات تبادل الأسرى، قائلة، اليوم الإثنين “نحن على موعد مع حرية الأسرى قريبا”.

انفراجة في مفاوضات تبادل الأسرى

وقبل وقت سابق أعلنت وكالة،رويترز الاخبارية، عن حدوث انفراجة وتقدم كبير في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين غير المباشرة الجارية بين حركة حماس الفلسطينية، وإسرائيل في العاصمة القطرية، الدوحة .



وأوضحت وكالة رويترز أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.



وأكدت أن رئيس وزراء قطر التقى بوفد حماس والتقى مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

محادثات بين قيادات اسرائيلية ومبعوث الرئيس الأمريكي



كما أوضح أن تلك الانفراجة جاءت عقب محادثات بين قيادات اسرائيلية ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.