روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وتسيطر على بلدة جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:21 مساءً - نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع القول إن القوات الروسية سيطرت على بلدة بيشان في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وتسيطر على بلدة جديدة

وتضم بلدة بيشان منجما للفحم بالقرب من بوكروفسك شرقي أوكرانيا، حيث تحرز موسكو تقدما منذ عدة أشهر على الرغم من تكبدها خسائر فادحة.

توقف استخراج الفحم بسبب المعارك قي روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها "حررت" هذه البلدة الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات جنوب غرب بوكروفسك وتضم منجما رئيسيا لاستخراج الفحم، لكن إنتاجه توقف بسبب المعارك.

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