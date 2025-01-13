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روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وتسيطر على بلدة جديدة - أخبار كلمتك

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روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وتسيطر على بلدة جديدة - أخبار كلمتك

روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وتسيطر على بلدة جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:21 مساءً - نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع القول إن القوات الروسية سيطرت على بلدة بيشان في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وتسيطر على بلدة جديدة

وتضم بلدة بيشان منجما للفحم بالقرب من بوكروفسك شرقي أوكرانيا، حيث تحرز موسكو تقدما منذ عدة أشهر على الرغم من تكبدها خسائر فادحة.

توقف استخراج الفحم بسبب المعارك قي روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها "حررت" هذه البلدة الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات جنوب غرب بوكروفسك وتضم منجما رئيسيا لاستخراج الفحم، لكن إنتاجه توقف بسبب المعارك.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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