كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:25 مساءً - الدوري المصري ، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة المرتقبة غدا الأربعاء.

قال مصدر داخل الأهلي إن وسام أبو علي مهاجم الأهلي لن يتواجد في قائمة مباراة الجونة المقرر لها غد الأربعاء، بسبب رغبة الجهاز الطبي في تأجيل الدفع باللاعب بعد الإغماء الذي تعرض له بعد العودة من كوت ديفوار وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية الأخيرة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات امس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان.

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