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البحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ في غزة - أخبار كلمتك

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البحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ في غزة - أخبار كلمتك

البحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:56 مساءً -  ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن فرق إنقاذ إسرائيلية توجهت إلى معبر إيرز في شمال قطاع غزة للبحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون.

مقتل وإصابة 13 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة

 وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية  أن  الحدث الأمني الأخير في قطاع غزة أخطر بكثير من الحدث الذي سبقه.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين  ذكر موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي، أن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وأن مروحيات تجلي الجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب 

 

 ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وأكدت  أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

ويوم السبت الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة  يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
 ومن جانبها ذكرت  القناة 12 العبرية، أن  هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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