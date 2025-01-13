أوكرانيا تعلن إسقاط 78 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:10 صباحاً - قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الإثنين: إن الدفاعات الجوية أسقطت 78 طائرة مسيرة من أصل 110 أطلقتها روسيا خلال الليل.

أوكرانيا تسقط مسيرات روسية

وأضافت في بيان أن 31 "فقدت" في إشارة لاستخدام كييف وسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه مسار تلك الطائرات.



وأوضحت أيضًا أن حطامًا متساقطًا من طائرات مسيرة ألحق أضرارًا بعدة بنايات تجارية وسكنية في أربع مناطق أوكرانية في الوسط والشمال والجنوب الشرقي.

وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاطها مسيرات أوكرانية حاولت الهجوم على محطة ضغط خط أنابيب غاز "ترك ستريم"، يوم السبت الماضي، من أجل وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي"

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