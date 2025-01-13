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أوكرانيا تعلن إسقاط 78 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:10 صباحاً - قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الإثنين: إن الدفاعات الجوية أسقطت 78 طائرة مسيرة من أصل 110 أطلقتها روسيا خلال الليل. 

أوكرانيا تسقط مسيرات روسية

وأضافت في بيان أن 31  "فقدت" في إشارة لاستخدام كييف وسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه مسار تلك الطائرات.


وأوضحت أيضًا أن حطامًا متساقطًا من طائرات مسيرة ألحق أضرارًا بعدة بنايات تجارية وسكنية في أربع مناطق أوكرانية في الوسط والشمال والجنوب الشرقي.

 

وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاطها مسيرات أوكرانية حاولت الهجوم على محطة ضغط خط أنابيب غاز "ترك ستريم"، يوم السبت الماضي، من أجل وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي"

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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