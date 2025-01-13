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الجيش الإيراني يتسلم اليوم 1000 طائرة مسيّرة جديدة - أخبار كلمتك

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الجيش الإيراني يتسلم اليوم 1000 طائرة مسيّرة جديدة - أخبار كلمتك

الجيش الإيراني يتسلم اليوم 1000 طائرة مسيّرة جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:15 صباحاً - ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء بإيران أن الجيش الإيراني تسلم، اليوم الإثنين، 1000 طائرة مسيرة جديدة في وقت تستعد فيه البلاد للمزيد من المواجهات المحتملة مع إسرائيل وكذلك مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

 

الجيش الإيراني تسلم اليوم 1000 طائرة مسيّرة جديدة

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات المسيرة الجديدة تم تسليمها في عدة مواقع في أنحاء إيران، وقيل إنها تتميز بقدرة عالية على التخفي واختراق التحصينات.

وأضافت الوكالة: "السمات الفريدة للطائرات المسيرة تشمل مدى يتجاوز 2000 كيلومتر وقوة تدميرية عالية وقدرة على المرور عبر مستويات دفاعية والتحليق المستقل".

وتابعت الوكالة: "لا يزيد ذلك فحسب من قدرات الاستطلاع ومراقبة الحدود، بل يعزز أيضًا القدرة القتالية لأسطول الجيش من الطائرات المسيرة في مواجهة الأهداف البعيدة".

إيران تبدأ تدريبات عسكرية تستمر شهرين

 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت إيران تدريبات عسكرية تستمر شهرين شملت مناورات حربية دافع خلالها الحرس الثوري عن منشآت نووية أساسية في نطنز من هجمات افتراضية بصواريخ وطائرات مسيرة.

الجدير بالذكر أن الجيش الإيراني يحتل المركز 16 من حيث القوة بحسب تصنيف "غلوبال فايرباور"، بعد إسرائيل (المركز 15) وقبل إسبانيا (المركز 17).

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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