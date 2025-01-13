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إنهيار كارثي العملة بعدن - أخبار كلمتك

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إنهيار كارثي العملة بعدن - أخبار كلمتك

إنهيار كارثي العملة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:42 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر مصرفية عن اسعار صرف العملات بمدينة عدن الليلة

 

وأكدت المصادر ان أسعار الصرف مساء الاثنين 13 يناير 2025 كالتالي:

السعودي 565

الدولار 2157

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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