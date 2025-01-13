الحوثي يقوم بهذا الأمر بصنعاء خوفاً من الضربات الجوية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

أفادت مصادر ان قيادات من جماعة الحوثي تجري تغييرات للمكاتب والمساكن - بما في ذلك مساكن لأقارب لهم- وعملية استبدال لبعض من أفراد الحماية الشخصية.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة والتي بدأت منذ عدة إيام تأتي على خلفية مخاوف من اختراقات وتعرض بعض القيادات للاستهداف من قبل مسيرات إسرائيلية