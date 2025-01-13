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الحوثي يقوم بهذا الأمر بصنعاء خوفاً من الضربات الجوية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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الحوثي يقوم بهذا الأمر بصنعاء خوفاً من الضربات الجوية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

الحوثي يقوم بهذا الأمر بصنعاء خوفاً من الضربات الجوية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:42 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أفادت مصادر ان قيادات من جماعة الحوثي تجري تغييرات  للمكاتب والمساكن - بما في ذلك مساكن لأقارب لهم- وعملية استبدال لبعض من أفراد الحماية الشخصية.

وأكدت المصادر  أن هذه الخطوة والتي بدأت منذ عدة إيام تأتي على خلفية مخاوف من اختراقات وتعرض بعض القيادات للاستهداف من قبل مسيرات إسرائيلية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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