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جرحى باشتباكات بالايدي بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتكسير الشاشات في الحديدة(فيديو) - أخبار كلمتك

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جرحى باشتباكات بالايدي بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتكسير الشاشات في الحديدة(فيديو) - أخبار كلمتك

جرحى باشتباكات بالايدي بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتكسير الشاشات في الحديدة(فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصيب٧ اشخاص اثر عراك اندلع داخل لوكندة بالحديدة بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة.
وبحسب مصادر فانه اصيب ٧ مشجعين
في لوكنده بالحديدة اثر عراك بالايدي تسبب بتكسير الأثاث والشاشات بعد هزيمة الريال من برشلونة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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