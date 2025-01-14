اصيب٧ اشخاص اثر عراك اندلع داخل لوكندة بالحديدة بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة.
وبحسب مصادر فانه اصيب ٧ مشجعين
في لوكنده بالحديدة اثر عراك بالايدي تسبب بتكسير الأثاث والشاشات بعد هزيمة الريال من برشلونة
جرحى باشتباكات بالايدي بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتكسير الشاشات في الحديدة(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:
اصيب٧ اشخاص اثر عراك اندلع داخل لوكندة بالحديدة بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة.
اصيب٧ اشخاص اثر عراك اندلع داخل لوكندة بالحديدة بسبب مباراة ريال مدريد وبرشلونة.
0 تعليق