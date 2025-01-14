وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة - أخبار كلمتك

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

جرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، ومستجدات تحركات واتصالات المبعوث الخاص الرامية للدفع قدماً بجهود عملية السلام في اليمن.

كما تطرق الوزير الزنداني، الى ضرورة ممارسة الضغوطات المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وإطلاق سراح المعتقلين التابعين للمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية.

وأشار وزير الخارجية، إلى تداعيات الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين الأبرياء والممتلكات المدنية في قرية الحنكة بمحافظة البيضاء..مؤكدًا إدانة هذه الأعمال الإجرامية وضرورة وقف تصعيدها العسكري ووضع حداً لسلوكياتها العدائية.

وجدد وزير الخارجية، تأكيد حرص القيادة السياسية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الأممية والإقليمية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة، استنادًا إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن..معرباً عن قلقه من التصعيد الإقليمي وتأثيره على الوساطة..مشددًا على ضرورة خفض التصعيد في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

كما دعا إلى دعم دولي موحد لاستئناف الحوار وبناء بيئة سياسية ملائمة لتحقيق حل سياسي مستدام.